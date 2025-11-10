وأفادت شبكتا "سي إن إن" و"فوكس نيوز" بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافهم حول دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فيدراليين.

ومن المتوقع أن يصوّت المجلس بشكل إجرائي على هذا الاتفاق مساء الأحد.

وقال ترامب: "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق الحكومي. ستعرفون ذلك قريبا جدا".

ووفق مراسلة "سكاي نيوز عربية" في واشنطن، فإن الجمهوريين يحتاجون إلى 8 أصوات ديمقراطية لتمرير المشروع.

ورفض الديمقراطيون 14 مرة مشروع تمويل جزئي سابق طرحه الجمهوريون.

وقاوم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ حتى الآن الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشمل تمديد الإعانات المنتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

ترامب يهاجم الديمقراطيين

أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تعيش رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وألقى باللوم على الديمقراطيين في ذلك.

وذكر ترامب، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض أن "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا".

وأضاف: "الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا.. ولا أعتقد أنهم ينالون اللوم الذي يستحقونه".

وحذر من أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاعات عدة مثل سوق الأسهم وشركات الطيران، مشددا "علينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل".