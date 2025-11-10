وستتضمن الصفقة الناشئة إجراء مؤقتا لتمديد التمويل الحكومي حتى يناير، وربطها بحزمة أكبر لتمويل العديد من الوكالات الرئيسية بالكامل.

ولن تتضمن الصفقة تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة المُحسّنة المنتهية الصلاحية - وهو مطلب ديمقراطي رئيسي - لكنها ستضمن تصويتا في مجلس الشيوخ على هذه القضية في وقت لاحق، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ولا توجد ضمانات بأن يصبح تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة قانونا.

وقال المصدر إن الديمقراطيين يُدركون أن الموقف المتشدد الجديد للرئيس دونالد ترامب ضد تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة يحول دون التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن هذه القضية، لذا فإن العديد منهم على استعداد للاكتفاء بتصويت منفصل لإنهاء أزمة الإغلاق المتفاقمة.

ولا تزال هناك بعض النقاط العالقة الرئيسية التي تحتاج إلى حل قبل إعادة فتح الحكومة، وفقا للمصدر، ومن أبرزها مطالبة الديمقراطيين بإعادة الموظفين الفيدراليين المفصولين من قبل إدارة ترامب إلى وظائفهم.

وليس من الواضح متى ستُجرى عمليات التصويت، إذ تجري المفاوضات النهائية خلف الكواليس.

وسيصوت مجلس الشيوخ أولا على اعتماد الإجراء المؤقت الذي أقره مجلس النواب، مما يعني أن ثمانية أعضاء ديمقراطيين سيحتاجون إلى دعمه للمضي قدما.

وبعد ذلك، سيُعدّل مجلس الشيوخ مشروع القانون هذا بحزمة التمويل الأكبر التي تم التفاوض عليها بين الحزبين.

وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيتعين إعادته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه وإرساله إلى مكتب ترامب لإعادة فتح الحكومة.

ترامب يهاجم الديمقراطيين

أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تعيش رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وألقى باللوم على الديمقراطيين في ذلك.

وذكر ترامب، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض أن "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا".

وأضاف: "الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا.. ولا أعتقد أنهم ينالون اللوم الذي يستحقونه".



وحذر من أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاعات عدة مثل سوق الأسهم وشركات الطيران، مشددا "علينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل".