وذكر ترامب، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض: "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا".

وأضاف: "الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا.. ولا أعتقد أنهم ينالون اللوم الذي يستحقونه".

وحذر من أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاعات عدة مثل سوق الأسهم وشركات الطيران، مشددا "علينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل".

40 يوما من الإغلاق

والأحد، دخل إغلاق الحكومة الأميركية يومه الـ40، حتى مع استمرار بقاء أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل جلسة شاقة في عطلة نهاية الأسبوع على أمل إيجاد نهاية لصراع التمويل الذي عطل الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وهدد المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وتسبب في عدم دفع رواتب الموظفين الاتحاديين.

ويأمل القادة الجمهوريون في إجراء تصويتات على حزمة جديدة من مشاريع القوانين التي من شأنها إعادة فتح الحكومة حتى يناير المقبل مع الموافقة أيضا على تمويل لمدة عام كامل لعدة أجزاء من الحكومة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الجمهوري من ساوث داكوتا، يوم السبت: "يفصلنا حفنة من الأصوات فقط" من تمرير مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة.