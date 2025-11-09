وفي الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي، وصل الزوجان إلى موريشيوس مع طفلهما، وقدما جوازي سفر إسرائيليين مزورين عند محاولتهما دخول البلد الإفريقي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الزوجين أثارا شكوك موظفي مراقبة الحدود بعد تقديمهما جوازين مختلفين عن الوثائق الرسمية التي بحوزتهما.

وقدمت السلطات في موريشيوس الوثائق إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) وهيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، للتحقق منها.

وأضاف القناة أن "السلطات الإسرائيلية أكدت أن جوازي السفر مزوران"، كما ذكرت الشرطة أن صفحة المعلومات في الجوازات كانت مزيفة، ووصفت العملية بأنها محاولة احتيال.

يواصل مكتب الحدود في موريشيوس التحقيق في الحادث، بينما تم احتجاز أفراد العائلة الإيرانية لحين انتهاء التحقيقات.