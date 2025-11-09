ووقع الزلزال في البحر قبالة مقاطعة إيواته، مما أدى لصدور تحذير من تسونامي محتمل قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

وحثت السلطات المختصة السكان على الابتعاد عن المناطق الساحلية.

وأعلنت هيئة الإذاعة "رصد موجة تسونامي على بعد 70 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة إيواته، من المتوقع أن تصل إلى الشريط الساحلي المطل على المحيط الهادئ قريبا".

وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الموجة نحو متر.

وأظهر نظام التحذير من أمواج تسونامي في الولايات المتحدة، أن زلزالا قوته 6.26 درجة وقع قبالة الساحل االشرقي لجزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، التي تضم مقاطعة إيواته.