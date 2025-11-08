وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الحاملة الجديدة "فوجيان"، تُعد أول حاملة طائرات تصممها وتبنيها الصين محليا بالكامل، كما أنها الأولى في الصين من نوع "كاتوبار"، الذي يعتمد نظام إطلاق الطائرات بواسطة "منجنيق"، أو نظام الإطلاق الكهرومغناطيسي EMALS، بدلا من مدرج مائل على غرار ما تستخدمه البحرية الأميركية.

وتعد "فوجيان" حاملة الطائرات الثالثة في الأسطول الصيني بعد "لياونينغ" و"شاندونغ"، وتشكل خطوة إضافية نحو سد الفجوة مع البحرية الأميركية التي تمتلك أكبر عدد من حاملات الطائرات وشبكة قواعد بحرية عالمية.

وتتميز "فوجيان" بسطح طيران مستو ومنجنيقات كهرومغناطيسية تستخدم في إطلاق الطائرات، ما يجعلها سلاحا بحريا أقوى بكثير مقارنة بالحاملتين السابقتين اللتين صممتا وفقا لتصميم روسي.

وستتمكن "فوجيان" من حمل عدد أكبر بكثير من المقاتلات النفاثة، وبأسلحة أثقل، مقارنة بحاملتي "لياونينغ" و"شاندونغ"، اللتين تتميزان بحجم أصغر وتعتمدان على منحدرات (رامبات) لإطلاق الطائرات.

وتعمل "فوجيان" بواسطة توربين بخاري بقوة 220,000 حصان.

ويمكنها حمل أكثر من 40 طائرة مقاتلة، حيث سيتم تزويدها بمقاتلات J-15 Flying Shark متعددة المهام، وطائرات J-35 الشبح، وطائرة الإنذار المبكر KJ-600 AWA & C الجديدة.

تحتوي الحاملة الجديدة أيضا على أنظمة دفاع جوي وإطلاق صواريخ دقيقة للغاية، والرادارات المستخدمة تكشف الأعداء. على مسافات بعيدة.

وتحتوي "فوجيان"، التي أطلقت رسميا في يونيو 2022 وبدأت التجارب البحرية في مايو 2024، على 3 مصاعد للطائرات، و3 منصات إطلاق (منجنيقات) تسمح بتسيير طائرات ضخمة.