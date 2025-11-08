وتخشى أوساط سياسية إسرائيلية أن يشير فوز ممداني، الذي حصل على دعم حوالي ثلث الناخبين اليهود في نيويورك، إلى تحول جذري في المزاج السياسي الأميركي، لا سيما وسط الجيل الشاب من الديمقراطيين، والذي تأثر بشدة بالحرب الإسرائيلية على غزة عام 2023.

ورغم تركيز حملته الانتخابية على قضايا محلية مثل ارتفاع الإيجارات ونقص خدمات رعاية الأطفال، فإن تصريحاته التي وصف فيها إسرائيل بأنها تمارس "الإبادة الجماعية" في غزة، وتعهد باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك، كانت محور ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة.

ووصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "معاد للسامية"، في حين حث وزير شؤون الشتات الإسرائيلي يهود نيويورك على الهجرة إلى إسرائيل، معتبرا أن المدينة "سلمت مفاتيحها لمناصر لحماس".

وقال شموئيل روزنر، المحلل في "معهد سياسة الشعب اليهودي" في تحليل إنه "حتى في المدينة (نيويورك) التي تشهد تركيزا هائلا للقوة والمال اليهوديين والنفوذ الثقافي والسياسي اليهودي، حتى في هذا المكان، يمكن انتخاب أميركي يرفع شعارا واضحا معاديا لإسرائيل ... ما فعله ممداني يُثبت أن الوقوف في وجه إسرائيل... قد يكون مربحا سياسيا، أو على الأقل غير ضار."

وتقول هانا ييجر، وهي من سكان القدس، في تعليقها على فوز ممداني إنه خبر "سيئ للغاية. بالنسبة لليهود، ولإسرائيل، وللجميع، إنه أمر سيئ للغاية. ماذا عسانا أن نقول غير ذلك؟".

وفي الجانب الفلسطيني، قال السياسي مصطفى البرغوثي: "إن انتخاب ممداني أمر ملهم حقا. إنه يعكس انتفاضة كبيرة بين جيل الشباب في الولايات المتحدة، بما في ذلك جيل الشباب اليهودي، ضد الظلم السياسي والاجتماعي".

وأضاف"يظهر فوز ممداني أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية انتخابية داخلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ".

من جهته، أكد ممداني التزامه بمناهضة معاداة السامية وبناء تحالفات مع قيادات يهودية، مشيرا في خطاب فوزه إلى سعيه لحماية جميع سكان المدينة، بمن فيهم اليهود.