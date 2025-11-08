وكتبت سفيتلانا غرينتشوك على فيسبوك: "يشن العدو مجددا هجوما كبيرا على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ولهذا السبب تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارىء في عدد من المناطق".

وأضافت وزيرة الطاقة الأوكرانية، أن التيار سيعود بعد "استقرار الوضع في نظام الطاقة".

من جانبه أفاد أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، في منشور على تطبيق تليغرام عن هجوم بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة في المنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وذكر كيبر أن "أضرارا لحقت بمنشأة للبنية التحتية للطاقة"، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى مزيد من المساعدات الدولية العاجلة لحماية إمداداتها من الطاقة من الهجمات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، في رسالة مصورة من كييف، أن أنظمة الدفاع الجوي وحماية البنية التحتية للطاقة تمثلان "أولوية قصوى في ظل الهجمات الروسية".

وتابع قائلا: "في الواقع، فإن مزودي الطاقة وفرق الإصلاح وقوات الدفاع المدني لدينا يعملون يوميا على إعادة تأهيل المناطق المتضررة بعد الهجمات".

وأشار زيلينسكي إلى أن الضربات الروسية مستمرة في مناطق الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وميكولايف.

وأكد أن الدعم الدولي يجب أن ينظم بالسرعة نفسها التي تتحرك بها السلطات الأوكرانية المحلية.