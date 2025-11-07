وقال بن بيلا في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "أصابعنا على الزناد في أزواد، نتحكم في مداخلها، فإذا سقط الرأس في شر أعماله نقتطع ما يعنينا من الأرض ونبتعد عن الشر. ونعتقد أن سقوط نظام الانقلابيين في باماكو على الأبواب".

تشكلت الجبهة في نوفمبر 2024 من اندماج أربع حركات أزوادية رئيسية (MNLA، HCUA، جزء من MAA وGATIA)، وتسيطر على إقليم أزواد الشاسع (822 ألف كم مربع)، وتتمتع بقدرات عسكرية متقدمة تشمل طائرات بدون طيار VTOL للاستطلاع والضرب، وأسلحة مضادة للطائرات أسقطت بها طائرة مالية في أبريل 2025، بالإضافة إلى خبرة مقاتلين عائدين من ليبيا وتجارب سابقة في الثورات.

وقد حققت عدة نجاحات مثل إنقاذ رهينة إسباني في يناير 2025 وكمين للجيش المالي و"Africa Corps" الروسي في يونيو 2025، مع خسائر فادحة للخصوم.

من جانبها، ترفض السلطات المالية في باماكو الجبهة، وتقول إنها "دعاية انفصالية" و"إرهابية"، متهمة إياها بالتعاون مع جماعات مثل القاعدة، وتشن عليها ضربات جوية (مثل قتل 8 قياديين بدرويدات في ديسمبر 2024)، معتمدة على دعم روسي، وتحذر من "رد قوي" لأي محاولة قطع حدود.

على الصعيد الدولي، يُنظر إلى حركات أزواد -بما فيها الجبهة كوريثة لـCMA- كجزء أساسي من عملية السلام في مالي، حيث وقعت CMA اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة (2015) الذي رعته الأمم المتحدة، ويُشرف عليه مراقبون دوليون مثل مركز كارتر كـ"مراقب مستقل".

ويؤكد تقرير كارتر (2019) أن CMA جزء من الحل، مع دمج مقاتليها في القوات المالية، رغم التحديات. كما دعت الجزائر في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحماية الأزواديين وتطبيق الاتفاق، معتبرة الجبهة ممثلاً شرعياً للشمال في الحوار الشامل لتحقيق الاستقرار.