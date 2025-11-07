ودعت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين إلى مغادرة مالي في "أسرع وقت ممكن عبر الرحلات التجارية المتاحة"، وذلك بسبب استهداف الطرق الرئيسية "بهجمات تشنها جماعات إرهابية".

وقالت الخارجية الفرنسية: "منذ أسابيع عدة يتدهور الوضع الأمني في مالي، بما في ذلك باماكو، وننصح المواطنين الفرنسيين بمغادرتها في أقرب وقت عبر الرحلات التجارية التي لا تزال متوفرة".

وأكدت الوزارة أنها لا تنصح بالتنقل عبر الطرق البرية، لأن "الطرق الوطنية تتعرض حاليا لهجمات مجموعات إرهابية"، وفقا للرسالة.

ولم توضح الوزارة المعنية، في ردها لوكالة "فرانس برس"، ما إذا كانت توصيتها تشمل موظفي السفارة أيضا.

والخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية، باسكال كونفافر أن "التمثيل الدبلوماسي في مالي لا يزال قائما كما هو، وأن السفارة الفرنسية مفتوحة ويديرها قائم بالأعمال يتولى خصوصا حماية المواطنين الفرنسيين".

وفي الأسابيع الماضية، أحكم تنظيم القاعدة في مالي خناقه على باماكو وعدة مناطق في البلاد، وقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي نهاية أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجلاء موظفيهما غير الأساسيين وعائلاتهم من مالي بسبب "المخاطر الأمنية".

كما دعت عدة دول، من بينها إيطاليا، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، رعاياها إلى مغادرة مالي فورا بسبب "الانفلات الأمني"، وفقا لـ"لوموند".