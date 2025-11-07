وأوضح بزشكيان: "نحن مستعدون لإجراء محادثات ضمن الأطر الدولية، لكن ليس إذا كان الشرط هو حرماننا من امتلاك المعرفة النووية أو من حقنا في الدفاع عن أنفسنا عبر قدراتنا الصاروخية، وإلا فسيتم تهديدنا بالقصف".

وأضاف: "نريد أن نعيش في عالم يسوده السلام والأمن، لكننا لا نقبل أن نهان أو يفرض علينا ما لا نريده، ثم نجبر على الانصياع".

وترفض إيران إمكانية التفاوض حول قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، وفكرة التخلي عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وتؤكد طهران باستمرار أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه على مناقشة الأمر.