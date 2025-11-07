ونقلت الشبكة عن بيان صادر عن قاعدة أندروز المشتركة أنه جرى إخلاء مبنى في القاعدة بعد أن قام شخص "بفتح طرد مشبوه".

وأضاف بيان القاعدة "كإجراء احترازي، تم إخلاء المبنى ومبنى متصل به، وفرض طوق أمني حول المنطقة".

وأوضح: "هرع مسعفو قاعدة آندروز المشتركة إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود تهديدات مباشرة"، وأشار إلى أن تحقيقا يتواصل.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مصدرين مطلعين على التحقيق أن الطرد احتوى على مسحوق أبيض غير معروف.