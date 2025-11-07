وأضافت المتحدثة باسم شركة "سكايز" أن الرحلات تعطلت لمدة نصف ساعة اعتبارا من الساعة 9:23 مساء (20:23 توقيت غرينتيش) قبل استئناف العمليات الاعتيادية.

وكان رصد طائرات مسيرة قد تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية مرتين في وقت متأخر الثلاثاء في مطاري بروكسل ولييج.

وعقد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي صباح الخميس لمناقشة الاضطرابات.

وفي سياق متصل، تم تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات في مطار لاندفيتر في غوتنبرغ بالسويد الخميس بعد مشاهدة طائرة مسيرة.

ونقلت صحيفة "أفتونبلادت" عن شركة سويدافيا، مشغلة المطار، قولها إن الشرطة أعلنت انتهاء الحادث واستئناف الحركة الجوية.

ووفقا لقائمة قدمتها سويدافيا، كان لا بد من تحويل مسار رحلتين قادمتين من ميونيخ وفرانكفورت.

وذكرت صحيفة "أفتونبلادت" أنه تم إرسال الطائرات إلى كوبنهاغن، على بعد حوالي 230 كيلومترا إلى الجنوب، كما تم إلغاء الرحلات المغادرة من غوتنبرغ إلى ميونيخ وفرانكفورت.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من مشاهدات الطائرات المسيرة فوق المطارات الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، والتي يُلقى باللوم في العديد منها على روسيا.