وفي مقابلة مع بريت باير المذيع في قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن على رئيس البلدية الجديد أن يحترم واشنطن، ودعمها المالي للمدينة، إذا ما أراد أن ينجح.

وأضاف ترامب: اتسم خطابه (ممداني) بالغضب تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يكون لطيفا معي".

وتابع قائلا: "أتمنى أن أرى العمدة الجديد يحقق نتائج جيدة لأنني أحب المدينة".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق الأربعاء، بأن الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك، متعهدا بـ"معالجة الأمر".

وخلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا، قال ترامب: "فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديمقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أميركية.

وأشار ترامب إلى أنه على الولايات المتحدة أن تختار "بين الشيوعية والمنطق السليم"، مضيفا أن نيويورك "ستصبح قريبا ملاذا للفارين من الشيوعية".

واختتم تراب خطابه قائلا إن "خصومنا يعرضون عليكم كابوسا اقتصاديا، أما نحن فنحقق معجزة اقتصادية"، في إشارة إلى نتائج انتخابات يرى محللون أنها تشكّل عقابا لسياسات الإدارة الحالية في ما يتعلق بالقدرة الشرائية.

وصرّح رئيس بلدية نيويورك المنتخب ممداني، الثلاثاء، بأن فوزه الحاسم يظهر الطريق لهزيمة الرئيس ترامب الذي كان منتقدا شرسا لسياساته.

وأوضح ممداني في خطاب النصر أمام مؤدين له: "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب طريقة هزيمته، فهي المدينة التي أوصلته إلى ما هو عليه. نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي".

وتقدم ممداني على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من يناير.

وبذل ترامب جهودا لثني سكان نيويورك عن التصويت لممداني، لكن يبدو أنها لم تكن كافية، كما لم يكن كذلك النداء الذي وجّهه إلى الناخبين اليهود لمنع وصول المرشح المسلم إلى منصب رئيس بلدية المدينة.

كما لوّح ترامب قبل الانتخابات بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك في حال فوز ممداني الذي يُعد من الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي.