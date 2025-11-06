وأضاف زيلينسكي، في رسالة مصوّرة من كييف، أن أنظمة الدفاع الجوي وحماية البنية التحتية للطاقة تمثلان "أولوية قصوى في ظل الهجمات الروسية".

وتابع قائلا: "في الواقع، فإن مزودي الطاقة وفرق الإصلاح وقوات الدفاع المدني لدينا يعملون يوميا على إعادة تأهيل المناطق المتضررة بعد الهجمات".

وأشار زيلينسكي إلى أن الضربات الروسية مستمرة في مناطق الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وميكولايف.

وأكد أن الدعم الدولي يجب أن ينظم بالسرعة نفسها التي تتحرك بها السلطات الأوكرانية المحلية.

أوكرانيا تنفي تطويق قواتها في بوكروفسك

نفت كييف الأربعاء تصريحات أشارت فيها موسكو إلى أن قواتها باتت مطوَّقة من الجيش الروسي في مدينة بوكروفيسك في شرق البلاد، حيث تدور معارك عنيفة للسيطرة على المدينة الإستراتيجية.

وتقع بوكروفيسك، وهي مركز نقل رئيسي في منطقة دونيتسك، على طريق إمداد أساسية للجيش الأوكراني، وكانت هدفا لموسكو منذ أكثر من عام.

وكان الجيش الروسي قد أعلن الثلاثاء أنه "يضيّق الخناق حول العدو في بوكروفيسك"، مدّعيا السيطرة على "عشرات المباني" داخل المدينة.

لكن هيئة الأركان الأوكرانية أكدت الأربعاء أنه "لا وجود لأي تطويق لوحداتنا وتشكيلاتنا"، مضيفة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "إجراءات تُتخذ لصدّ العدو الذي يحاول التسلّل إلى المدينة".

وأشارت إلى أن "المقاومة الفعلية لمحاولات قوات المشاة الروسية ترسيخ مواقعها لا تزال مستمرة".

وأفاد الرئيس زيلينسكي هذا الأسبوع بأن نحو 300 جندي روسي يقاتلون داخل المدينة ضمن هجوم متجدد، مضيفا خلال زيارة إلى القوات القريبة من بوكروفيسك الثلاثاء "سنفعل كل ما في وسعنا" لإبقائها تحت سيطرة كييف.

وفي وقت لاحق الأربعاء، نشرت هيئة الأركان الأوكرانية مقطع فيديو يظهر زيلينسكي وهو يتفقد القوات "في اتجاه بوكروفيسك"، من دون أن تحدد تاريخ تصويره.

وفي الأثناء، قررت السلطات الأوكرانية تعليق خدمة القطارات إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، وهما أكبر مدينتين في المنطقة لا تزالان تحت سيطرة كييف وتقعان على بُعد عشرات الكيلومترات من بوكروفيسك.

وكانت بوكروفيسك التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو 60 ألف نسمة، قد تحوّلت إلى منطقة شبه خالية ومدمَّرة بفعل المعارك.

وفي نهاية الأسبوع، نشرت كييف قوات خاصة لدعم الدفاعات الأوكرانية في المدينة.