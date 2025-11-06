وأضاف ترامب خلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا: "فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديمقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أميركية.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا إن على الولايات المتحدة أن تختار "بين الشيوعية والمنطق السليم"، مشيرا إلى أن نيويورك "ستصبح قريبا ملاذا للفارين من الشيوعية".

واختتم تراب خطابه قائلا إن "خصومنا يعرضون عليكم كابوسا اقتصاديا، أما نحن فنحقق معجزة اقتصادية"، في إشارة إلى نتائج انتخابات يرى محللون أنها تشكّل عقابا لسياسات الإدارة الحالية في ما يتعلق بالقدرة الشرائية.

وكان رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، قد قال الثلاثاء، إن فوزه الحاسم يظهر الطريق لهزيمة الرئيس ترامب الذي كان منتقدا شرسا لسياساته.

وأوضح ممداني في خطاب النصر أمام مؤدين له: "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب طريقة هزيمته، فهي المدينة التي أوصلته إلى ما هو عليه".

وأوضح أن "نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي".

وتقدم ممداني (34 عاما) على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من يناير.

وبذل ترامب جهودا لثني سكان نيويورك عن التصويت لممداني، لكن يبدو أنها لم تكن كافية، كما لم يكن كذلك النداء الذي وجّهه إلى الناخبين اليهود لمنع وصول المرشح المسلم إلى منصب رئيس بلدية المدينة.

كما لوّح ترامب قبل الانتخابات بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك في حال فوز ممداني الذي يُعد من الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي.