وقال أرنو لاراز إن السائق وهو مقيم في الجزيرة: "صدم عمدا عددا من المشاة وراكبي الدراجات" على طريق قبالة مدينة لاروشيل.

وأضاف أن الرجل هتف لدى اعتقاله "الله أكبر".

وأوضح أن الشرط تحقق مع الرجل بتهمة "الشروع في القتل"، لكن دوافعه لم تتضح على الفور.

وصرح مصدر مطلع على الملف في وقت سابق أن الرجل "صدم عمدا" الضحايا على امتداد عدة كيلومترات.

وقال المدعي العام إن حادثة الدهس وقعت على طريق يربط بين بلدتي دولوس دوليرون وسان بيير دوليرون.

وأكد رئيس بلدية دولوس دوليرون أن المشتبه به من سكان البلدة.