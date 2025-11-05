وأوضح الرئيس الجمهوري في منشوره أن إيزاكمان هو "الشخص المثالي لقيادة ناسا نحو عهد جديد وجريء".

وفي مايو، سحب ترامب ترشيح إيزاكمان للمنصب متهما إياه بتقديم تبرعات لديمقراطيين بارزين.

وأشار ترامب في منشوره إلى أن " إيزاكمان رجل أعمال ناجح، ومحسن، وطيار، ورائد فضاء".

وتابع قائلا إن "شغف غاريد بالفضاء، وتفانيه في دفع حدود الاستكشاف، وكشف أسرار الكون، وتطوير اقتصاد الفضاء الجديد، تجعله الأنسب لقيادة وكالة ناسا نحو عصر جديد وجريء".

وبرز إيزاكمان مؤسس شركة "شيفت 4" للمدفوعات، البالغ من العمر 42 عاما، كشخصية رائدة في مجال رحلات الفضاء التجارية من خلال تعاونه البارز مع "سبيس إكس" المملوكة لماسك.

وقد صنع إيزاكمان التاريخ في سبتمبر 2024 عندما خرج من مركبة "كرو دراغون" لينظر إلى الأرض من الفضاء وهو يمسك بالهيكل الخارجي للمركبة، في أول عملية سير في الفضاء يقوم بها مدني ورائد فضاء غير محترف.