ووفق هيئة الطيران، فإن "طائرة الرحلة 2976 التابعة لشركة (يو بي إس) تحطمت قرابة الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز "مكدونيل دوغلاس إم دي-11" وكانت متجهة إلى هاواي.

وأضافت الهيئة أنه ستجري بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في حادث تحطم الطائرة.

وأكدت إدارة شرطة لويزفيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وذكرت شركة "يو بي إس" في بيان، إن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا في الطائرة وقت الحادثة، لكنها لم تقدم أي معلومات بشأن أي ضحايا أو إصابات.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء.

وقالت شبكة "فوكس نيوز"، إن الشرطة حثّت المواطنين على تجنب منطقة تحطم الطائرة، وأصدرت تنبيها لهم بالبقاء في منازلهم في المناطق التي تقع ضمن نطاق 8 كيلومترات من المطار.

وقال حاكم كنتاكي ندي بشير في منشور على منصة "إكس" إنه على علم بالتقارير الواردة بشأن الحادث، مضيفا: "فرق الإنقاذ والطوارئ في الموقع، وسنشارك المزيد من المعلومات حال توفرها. أرجو الدعاء للطيارين والطاقم وكل من تأثر بهذا الحادث. وسنوافيكم بالتفاصيل قريبا".