وقال المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، إن الخيارات العسكرية الأميركية للتعامل مع الوضع في فنزويلا تشمل شنّ ضربات على وحدات عسكرية موالية للرئيس نيكولاس مادورو، وخططا للسيطرة على حقول النفط.

وقالت الصحيفة إن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن كيفية أو ما إذا كان سيمضي في أي من تلك الخطط، لكنه يواجه ضغوطا متزايدة من عدد من كبار مستشاريه الذين يدفعون نحو خيار أكثر عدوانية يتمثل في الإطاحة بمادورو من السلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض مساعدي الرئيس طلبوا من وزارة العدل الأميركية تقديم إرشادات قانونية يمكن أن توفر أساسا لأي عمل عسكري يتجاوز العمليات الحالية التي تستهدف زوارق يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، دون تقديم أدلة.

وتشمل تلك الإرشادات المحتملة تبريرا قانونيا لاستهداف مادورو شخصيا، من دون الحاجة إلى تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية أو إعلان حرب بشكل رسمي.

وكان ترامب قد قال الإثنين، إن أيام مادورو كرئيس لفنزويلا، باتت معدودة.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، قال ترامب في رد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم شنّ حرب ضد فنزويلا "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك".

وتتهم واشنطن فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.

ووفقا للحكومة الأميركية، حوّل نظام مادورو فنزويلا إلى دولة مخدرات، ودخل في شراكة مع العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة من خلال ما يسمى "كارتل الشمس"، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يزعم أنها تتألف من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترامب إجراءات ضد فنزويلا ورئيسها مادورو، كان أبرزها مضاعفة المكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت واشنطن وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، ونشرت، إلى جانب أسلحة وسفن أخرى، أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا.

كما أرسلت واشنطن سفينة حربية أميركية مزودة بصواريخ إلى عاصمة ترينيداد وتوباغو، على مسافة نحو 10 كيلومترات من فنزويلا.

ويرفض مادورو، مزاعم الحكومة الأميركية بأن بلاده متورطة في تهريب المخدرات، ويعتبر أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة ضد فنزويلا لا يخدم إلا تبرير حرب وتغيير نظام وسرقة الثروات النفطية للبلاد.