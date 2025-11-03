ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" سباق الفوز بعمادة نيويورك بأنه "الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الحديث للمدينة".

ويتنافس على نيل عمادة نيويورك ممداني الديمقراطي، وأندرو كومو الذي ترشح كمستقل، إلى جانب الجمهوري كورتيز سيلوا، وستجرى الجولة الأخيرة الثلاثاء.

"ألد الأعداء"

ووصفت الصحيفة، ترامب وممداني بـ"ألد الأعداء"، مؤكدة أنهما لا يستطيعان التوقف عن الحديث عن بعضهما البعض، ويريان فائدة في هجماتهما المتبادلة.

فمن جهته، وصف ترامب ممداني بأنه "فظيع" و"سيئ السمعة" و"مجنون تماما"، مشيرا إلى احتمالية اعتقاله.

وأوضح ترامب، بأن ممداني بصفته عمدة مدينة نيويورك "سيواجه مشاكل مع واشنطن لم يشهدها أي عمدة في تاريخ مدينتنا العظيمة سابقا".

كما هدد ترامب بحجب الأموال الفيدرالية عن المدينة، واصفا وعود ممداني بـ"الشيوعية الزائفة".

وأطلق ترامب على ممداني لقب "ممداني الشيوعي"، و"واحد من أفضل الأشياء التي حدثت لحزبنا الجمهوري العظيم".

ومن جهته، تعهد ممداني بـ"مواجهة ترامب في كل خطوة"، مؤكدا أن الأغلبية يتعاملون مع تصريحات ترامب كما لو أنها قانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الخصمين يستفيدان من هذه المواجهة، فترامب يسعى لتصوير ممداني على أنه وجه المعارضة المتطرفة، بينما ساعد وعد ممداني في توحيد الديمقراطيين ضد خصمهم قبيل انتخابات الثلاثاء.

وحاول أعضاء من إدارة ترامب إغراء العمدة الحالي إيريك آدامز، والمرشح الجمهوري كوريتز سيلوا بالانسحاب من السباق مقابل وظائف في الإدارة، لحصر المعركة الانتخابية بين ممداني وكومو، لكن ترامب نفى ذلك.

مسار سياسي متشابه

ورغم الاختلافات بينهما، إلا أن مسيرتيهما السياسية تتقاطع في بعض الأوجه، فكلاهما من نيويورك، وكلاهما أطلق حملات متمردة، وكلاهما تبنى مواقف مثيرة للجدل تتحدى المواقف الحزبية، ما حفز قاعدتهما وأغضب القيادة العليا.

كما ركزا على مسألة تخفيف التكاليف المعيشية، وكلا الخصمين متحدثان بارعان، ويعرفان كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائلهما.

ويرى أنصار ممداني وترامب أنهما "صوتان نادران وأصيلان في مشهد سياسي مليء بالشعارات المدروسة سلفا".

وأظهرت استطلاعات الرأي أن ممداني هو المرشح الأوفر حظا للفوز، ويأتي كومو في المرتبة الثانية، بينما يحل الجمهوري سيلوا في المرتبة الثالثة.

ووصفت الصحيفة معمداني المسلم التقدمي بأنه "الوجه الكوبيسي لترامب".

ورجحت الصحيفة أن يستمر الصراع بين ترامب وممداني، في حال فوز هذا الأخير في سباق الانتخابات، طيلة السنوات المتبقية من ولاية ترامب الثانية.