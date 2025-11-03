وأوضح مسؤول في وزارة الزراعة، في وثائق قضائية، أن الحكومة ستستخدم 4.65 مليارات دولار من صندوق الطوارئ لتمويل المدفوعات الخاصة ببرنامج "سناب"، وهو أكبر برنامج للمساعدات الغذائية العامة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيغطي نحو 50% فقط من المساعدات المخصصة للأسر المستحقة.

وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد خططت لوقف مدفوعات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ("SNAP") في الأول من نوفمبر، مشيرة إلى نقص التمويل الناجم عن الإغلاق الحكومي.

ويدعم البرنامج واحدا من كل ثمانية أميركيين، وتبلغ كلفته نحو ثمانية مليارات دولار شهريا.