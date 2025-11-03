وفي مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل" على "سكاي نيوز عربية"، على هامش اجتماع لوزراء ومسؤولي الطاقة العالميين في أبوظبي، أشار بورغوم إلى العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة والإمارات في هذا المجال.

وقال: "لأول مرة في التاريخ يمكن تحويل الكيلوواط من الكهرباء مباشرة إلى ذكاء. السباق الحقيقي اليوم هو بين الدول والاقتصادات التي ستتمكن من بناء قدرات كهربائية كافية لدعم أكبر موجة إنتاجية وابتكار".

وأضاف الوزير الأميركي أن "السباق لتوليد الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي سيكون القوة الدافعة وراء الثورة الصناعية القادمة"، مشيرا إلى أن "الذكاء الاصطناعي، سواء في العالم الرقمي أو المادي، سيكون عاملا تحويليا هائلا، وسيؤثر على تدفقات رأس المال ونمو الناتج المحلي للدول".

وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، أكد بورغوم أن بلاده "تعزز تعاونها" مع دولة الإمارات، مشيرا إلى أن البلدين يتشاركان الرؤية ذاتها في هذا المجال.

وقال: "الإمارات والولايات المتحدة على الموجة نفسها. الإمارات تستثمر بقوة في الداخل وفي الولايات المتحدة، ونحن نرى في ذلك علاقة تكاملية قوية يمكن أن تنمو أكثر. نحن متحمسون لمواصلة تطوير هذه الشراكة".

وجاءت تصريحات بورغوم قبيل توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وأبوظبي تهدف إلى تسريع التعاون في مجالي الطاقة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح المسؤول الأميركي أن "تحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي يتطلب 3 عناصر أساسية: الطاقة، ورأس المال، والقيادة ذات الرؤية المستقبلية"، مؤكدا على أن "الإمارات تتصدر دول العالم في نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي بين سكانها، وتعمل على تطبيقه في قطاع الطاقة، إلى جانب كونها من أبرز المستثمرين في الجيل القادم من التقنيات".

واعتبر بورغوم أن "هذا التعاون سيسمح لكلا البلدين بتعزيز ريادتهما العالمية في الابتكار في مجالي الطاقة والتكنولوجيا، مع حماية مصالحهما الاقتصادية والأمنية طويلة الأمد للأجيال المقبلة".

وتابع بورغوم : "إذا لم نمتلك القدرة الكافية على توليد الطاقة، فسنخسر سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي. نحن متفوقون في الرقائق والبرمجيات، لكن كل ذلك يتطلب طاقة متزايدة. وهنا تدور المعركة الحقيقية".