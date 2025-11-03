وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "مرحلة التفاوض لم تبدأ بعد".

وأضاف بقائي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "عندما نصل إلى تلك المرحلة سيتم اتخاذ قرارات بشأن القضايا المرتبطة بفريق التفاوض وتفاصيل العملية، لكن في الوقت الراهن الشروط والمواقف الإيرانية واضحة ولا حاجة لتكرارها".

ودعا المتحدث الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الكف عن ترديد الادعاءات والتكهنات الباطلة لبعض الأطراف ضد إيران"، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني كان سلميا بالكامل، ولم تسجل أي مؤشرات على تحوله نحو أنشطة عسكرية".

وقال بقائي: "في الواقع، أكد المدير العام للوكالة ما هو واضح للجميع؛ وهو أن البرنامج النووي الإيراني كان سلميا على الدوام، ولم يلاحظ فيه أي انحراف نحو الأغراض العسكرية. وهذا هو الواقع نفسه الذي يجب على الوكالة الالتزام به دائما في إطار مهامها التخصصية والفنية، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تمثل تكرارا للادعاءات والتكهنات الباطلة لبعض الأطراف".

وشدد بقائي أن "إيران لن تتنازل من جانب واحد عن حقوقها الراسخة في أي مفاوضات".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تقدم "مطالب غير معقولة".

وخاضت طهران وواشنطن 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بحرب استمرت 12 يوما في يونيو قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل، طهران باستخدام برنامجها النووي ستارا لإخفاء جهود لتطوير القدرة على إنتاج الأسلحة.

في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

لبنان والعراق

من جانب آخر، قال إسماعيل بقائي، إن لبنان يواجه تهديدات مستمرة من قبل إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه التهديدات "ليست جديدة"، لكنها تصاعدت في الآونة الأخيرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بقائي إن "في الأيام الأخيرة، استهدف هذا الكيان المدنيين اللبنانيين مرارا وتكرارا، واستشهد عدد منهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض عدد كبير من الأهداف المدنية التي نعتقد أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بتنمية لبنان وازدهاره للهجوم".

وشدد المتحدث على أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن "لبنان، بوصفه دولة مستقلة وذات سيادة، يملك كامل الحق في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه وسيادة البلد".

وبشأن الوضع في العراق، اعتبر بقائي أن التهديدات الأميركية "تهدف إلى التحريض والتأثير على الأوضاع الداخلية للبلاد، خصوصا عشية الانتخابات".

وأوضح بقائي أن "إيران تناقش في كل حوار مع دول الجوار، ومن بينها العراق، قضايا الأمن الإقليمي والأمن القومي المشترك"، مؤكدا أن "التهديدات الأمريكية تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق، بهدف التحريض والتأثير على الأوضاع الداخلية لدولة مستقلة".