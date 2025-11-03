وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

وقال سميم جوياندا المتحدث باسم إدارة الصحة في سمنكان، وهي مقاطعة جبلية شمالية قرب مزار الشريف، لـ"رويترز": "تم الإبلاغ حتى صباح الإثنين عن إصابة 150 شخصا وسقوط 7 قتلى".

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تحذيرا باللون البرتقالي في نظامها المعروف باسم (بيجر)، وهو نظام آلي يصدر معلومات عن تأثير الزلازل، مشيرة إلى أن "من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن الكارثة قد تكون واسعة النطاق".

وأضافت الهيئة أن الأحداث السابقة التي بلغت هذا المستوى من التأهب تطلبت استجابة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

وقال حاجي زيد المتحدث باسم منطقة بلخ، إن الزلزال دمر جزءا من الضريح المقدس في مزار الشريف، في إشارة إلى المسجد الأزرق.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد أنه سيتم نشر تقارير عن الخسائر والأضرار لاحقا.

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لجهود الإنقاذ المبذولة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، وصورا للحطام المتساقط من المباني.

وفي أغسطس الماضي، قتل آلاف الأفغان وأصيب آخرون، بعد تعرض البلاد لزلزال وسلسلة من التوابع.

وفي عام 2015، ضرب زلزال شمال شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في أفغانستان وشمال باكستان المجاورة.

كما أودى زلزال آخر بحياة ما لا يقل عن ألف شخص، في عام 2023.