وكان الملك أعلن الخميس تجريد شقيقه الأصغر من ألقابه الملكية، وسط استنكار عام متزايد لارتباط أندرو (65 عاما) برجل المال الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، الذي رحل في زنزانته عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة.

وقال وزير الدفاع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "رأينا أندرو يتخلى عن الألقاب الفخرية التي كان يحملها في الجيش، وما زلنا تحت إشراف الملك نعمل الآن على إزالة آخر لقب يحمله، وهو نائب الأميرال".

وأضاف أن الحكومة ستتبع توصيات الملك في ما يتعلق بالأوسمة العسكرية التي حصل عليها أندرو خلال مسيرته.

وكان الأخ الأصغر للملك قد شارك خصوصا في حرب فوكلاند عام 1982، كطيار مروحية في البحرية الملكية، وتقاعد أندرو من الجيش عام 2001 بعد 22 سنة في الخدمة.

ولطالما نفى الأمير السابق إقامة علاقات مع فرجينيا جيوفري، المدعية الرئيسية على جيفري إبستين، عندما كانت تتعرض للاستغلال من الملياردير الأميركي.

لكن بعد الكشف عن تفاصيل جديدة في مذكرات جيوفري التي نشرت بعد انتحارها في أبريل الماضي، جرّد الملك أندرو من جميع ألقابه وأصبح يعرف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور.

وقد يؤدي نشر معلومات جديدة إلى تلطيخ صورة الأمير السابق بشكل أكبر.

والأحد أوردت صحيفة "تايمز" أن أندرو كان يرفض دائما أي ذكر لضحايا إبستين في تصريحات قصر باكنغهام بشأن الفضيحة في السنوات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، عن "شعوره بالأسف" تجاه العائلة الحاكمة"، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".

وأضاف ترامب الذي واجه انتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب علاقته المزعومة مع إبستين: "ما حدث للعائلة أمر فظيع. كان وضعا مأساويا".

والخميس أكد الملك تشارلز والملكة كاميلا في بيان، أن "مشاعرهما وتعاطفهما العميق كان وسيظل مع الضحايا والناجين من جميع أشكال الانتهاكات".

والأسبوع الماضي، كشفت وثائق نشرت ضمن إجراءات قضائية أميركية عن تبادل رسائل إلكترونية بين أندرو وإبستين عام 2010، بعيد إطلاق سراح الأخير من السجن، حيث كان يقضي عقوبة بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات.

وفي إحدى الرسائل، قال له أندرو: "سيكون من دواعي سروري أن نلتقي شخصيا".