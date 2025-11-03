وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، ردا على سؤال حول أمره المفاجئ الصادر الخميس إلى البنتاغون باستئناف التجارب النووية: "روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها".

وأضاف: "لا أحد يعلم بالضرورة أين تقومان بإجراء التجارب.. إنهما تجريانها في باطن الأرض، حيث لا يعلم الناس ما الذي يحدث مع هذه التجارب".

وكان ترامب قد قال، الخميس، إنه "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة".

وأشار ترامب إلى أن منافسي واشنطن الرئيسيين، خصوصا الصين وروسيا، "يجرون على ما يبدو جميعا تجارب نووية"، مضيفا: "إذا كانوا يجرون اختبارات، فأعتقد أننا سنجريها أيضا".

وحثت بكين الولايات المتحدة على "الالتزام الجاد بتعهداتها في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، فيما أكدت موسكو أن اختبارها الأخير لأحدث صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية لا يشكل تجربة نووية.