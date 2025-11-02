وعندما سُئل عما إذا كان سيأمر القوات الأميركية بالتحرك إذا هاجمت الصين تايوان عسكريا، قال ترامب: "لن أبوح لكم بأسراري".

ولكنه أضاف "ستعرفون إذا حدث ذلك، وهو يعرف الإجابة".

وأكد أن المسؤولين الصينيين "يدركون العواقب".

وأوضح الرئيس الأميركي أن شي والمقربين منه "قالوا صراحة إننا لن نفعل أي شيء بينما الرئيس ترامب في الرئاسة، لأنهم يدركون العواقب".

وقبل أسابيع، قال مسؤول تايواني، إن الصين تستعد للحرب بهدف ضم تايوان، وفي الوقت نفسه التأثير على نفوذ الولايات المتحدة في آسيا واستبدالها كقائد عالمي.

وأوضح تشيو تشوي تشنغ، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني، لمؤسسة التراث ومقرها واشنطن، أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رفض منذ فترة طويلة التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وأضاف أن الصين، في سعيها إلى "الوحدة مع تايوان"، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأميركي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف كقائد عالمي "من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يُطلق عليه الحلم الصيني".

وتعتبر الصين أن تايوان التي تحظى بحكم ذاتي، جزء من أراضيها. وانتهاجا لسياسة ممتدة منذ عقود، لا تعترف الولايات المتحدة إلا ببكين، لكنها تُزوّد الجزيرة بالأسلحة للدفاع عن نفسها.