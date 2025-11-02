وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يُعامل الحادث على أنه عمل إرهابي، موضحة أن "شرطة مكافحة الإرهاب شاركت في المراحل الأولى من التحقيق، لكن لا توجد مؤشرات على أن الهجوم له دوافع إرهابية".

وأوضح الشرطي جون لوفليس في مؤتمر صحفي أن 4 من المصابين غادروا المستشفى، بينما لا يزال اثنان في حالة حرجة.

وأشار إلى أن المشتبه بهما بريطانيان، أحدهما يبلغ من العمر 32 عاما وهو أسود البشرة، والآخر من أصل كاريبي ويبلغ 35 عاما.

ووقعت الحادثة مساء السبت على أحد القطارات المتجهة إلى شمال إنجلترا، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الموقف واعتقال المهاجمين.