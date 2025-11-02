وقال كيريف، رئيس شركة "إيكوسنتر" الحكومية المسؤولة عن مراقبة المنطقة، في تصريحات للصحفيين في تشرنوبل، إن "هذا هراء"، مؤكدا عدم وجود كلاب زرقاء في شمال أوكرانيا.

وأوضح أن الكلاب جرى تعقيمها للحد من تكاثرها، وأن الصبغة الزرقاء تستخدم فقط لتحديد الحيوانات التي خضعت لهذا الإجراء.

وقال كيريف إن هذه "الصبغة غير ضارة بهذه الكلاب".

وكانت لقطات مصورة لعدة كلاب زرقاء قد انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الدولية، مما أثار تكهنات حول تأثير الإشعاع النووي في المنطقة.

يذكر أن انفجار المفاعل النووي في محطة تشرنوبل في أبريل 1986، إبان الحقبة السوفياتية، يعد أخطر كارثة في تاريخ استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية.