وقد جاء ذلك في معرض تعليقه على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية التي أفادت بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توجه برسالة إلى كل من روسيا والصين وإيران طلب فيها مساعدة عسكرية.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن الرسالة المزعومة تضمنت بنودا محددة بشأن ما تحتاجه فنزويلا من المساعدات العسكرية، وخصوصا الصواريخ والطائرات والرادارات.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بشأن فنزويلا الناجمة عن الأنشطة العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث نشرت الولايات المتحدة قوات إضافية في أعقاب ضرباتها إلى قوارب قالت واشنطن إنها كانت تستخدم لتهريب المخدرات، والتقارير الإعلامية بشأن إمكانية توجيه ضربات إلى مواقع على الأراضي الفنزويلية.

وتبرر واشنطن أعمالها بضرورة محاربة المخدرات وتوجه اتهامات إلى السلطات الفنزويلية بعد اتخاذ خطوات كافية في هذا المجال.

ورفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاتهامات الأميركية واستنكر الضغط الذي تمارسه واشنطن.