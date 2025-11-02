وقالت إدارة منطقة كراسنودار عبر تطبيق تليغرام: "سقطت شظايا طائرات مُسيّرة على ناقلة نفط في ميناء توابسي مما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة".

وأضافت "اندلع حريق على متن الناقلة وجرى إجلاء الطاقم".

ويضم الميناء محطة توابسي النفطية والمصفاة التابعة لشركة "روسنفت"، واللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات هذا العام.

وتعد المحطة منفذا جنوبيا رئيسيا لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر على تدفق الصادرات.

وكثفت كييف هجماتها على المصافي والمستودعات وخطوط الأنابيب الروسية في الأشهر الأخيرة لاستنزاف إمدادات الوقود، وتعطيل اللوجستيات العسكرية، ورفع تكاليف الحرب، في حملة تقول إنها رد على الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأعلنت إدارة كراسنودار أن مباني الميناء والبنية التحتية الأخرى تضررت أيضا، بالإضافة إلى أضرار طفيفة بمحطة السكك الحديدية في توابسي.

وتسبب حطام طائرة مسيرة أيضا في أضرار بمبنى سكني في قرية سوسنوفي، الواقعة على مشارف توابسي.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، من أن كييف تعتزم توسيع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ لتشمل مناطق روسية إضافية.

وصرّح زيلينسكي في رسالة مصورة قائلا: "إن القدرات على شن هجمات بعيدة المدى هي مكون من استقلالنا وستكون المكون الأهم في ضمان السلام".

وأضاف أن القادة العسكريين ناقشوا أهداف شنّ الهجمات حتى نهاية العام، ومن بين ذلك "التوسع الجغرافي" لها.

وتقاوم أوكرانيا القوات الروسية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ونفذت ضربات متكررة بعمق الأراضي الروسية، بشكل رئيسي باستخدام الطائرات المسيّرة.