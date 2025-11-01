ومطلع هذا الأسبوع، أقرت كييف بتسلل 200 جندي روسي على الأقل إلى المدينة.

ويخشى مراقبون عسكريون أن تسيطر عليها موسكو بعدما شهدت قتالا طوال أشهر.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي، السبت: "تتواصل عملية معقدة لتدمير قوات العدو وطردها من بوكروفسك".

وأضاف: "بناء على أوامري، تعمل في المدينة مجموعات مشتركة من قوات العمليات الخاصة"، وتضم وحدات من جهاز الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية.

وأكد أن هذه المنطقة على الجبهة هي "الأصعب" حاليا، وأن قوة روسية قوامها "عدة آلاف" من الجنود تحاول التسلل إلى منطقة بوكروفسك-ميرنوغراد وقطع "خطوط الإمداد" الأوكرانية.

وأكد سيرسكي أنه "مع ذلك، لا تطويق ولا حصار لهذه المدن".

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لضمان الدعم اللوجستي"، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال تعزيزات من الوحدات والمعدات بينها طائرات مُسيّرة، إلى المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح السبت أنها "قضت" على مجموعة من 11 عنصرا من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية انطلقت من مروحية على بُعد "حوالى كيلومتر واحد" شمال غرب بوكروفسك.

ونقلت وسائل إعلام محلية نفي مصادر عسكرية أوكرانية الإعلان الصادر عن موسكو.

ومع تعثر مفاوضات السلام بين كييف وموسكو، يواصل الجيش الروسي شن هجمات على خط الجبهة، ويتقدم ببطء على الرغم من تكبده خسائر فادحة.

وتستخدم روسيا في الأشهر الأخيرة تكتيك تسلل مجموعات صغيرة من الجنود خلف الدفاعات الأوكرانية، متجنبة تشكيل قوات هجومية كبيرة قد تستهدفها ضربات بمسيرات.