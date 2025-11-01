وسأل أحد الصحفيين الرئيس ترامب على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "ترددت تقارير تفيد بأنكم تفكرون في شن ضربات داخل فنزويلا. هل هذا صحيح؟"، فأجاب ترامب: "لا".

وعندما ألحّ عليه مجددا بشأن ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، قال ترامب: "لا، هذا غير صحيح".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق هذا الأسبوع قائلا: "أعتقد أننا سنقتل فقط الأشخاص الذين يجلبون المخدرات إلى بلادنا، حسنا سنقتلهم، هل تعلمون ذلك؟ سيكونون أمواتا".

وطرح ترامب أيضا إمكانية شن عمليات برية، دون أن يذكر فنزويلا بالاسم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد قالت، إن وثائق كشفت إعداد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مسودة رسالة لطلب صواريخ ورادارات وطائرات مطورة من روسيا.

وأضافت الصحيفة أن "فنزويلا تتوسل إلى موسكو وبكين طلبا للمساعدة بالتزامن مع حشد القوات الأميركية في منطقة الكاريبي".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترامب إجراءات ضد فنزويلا، ورئيسها مادورو، وكان أبرزها مضاعفة مكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت واشنطن وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، ونشرت، إلى جانب أسلحة وسفن أخرى، أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا.

كما أرسلت واشنطن سفينة حربية أميركية مزودة بصواريخ إلى عاصمة ترينيداد وتوباغو، على مسافة نحو 10 كيلومترات من فنزويلا.

ويتهم ترامب نظيره الفنزويلي بالتورط المباشر في تهريب المخدرات، لكن مادورو نفى ذلك، زاعما أن واشنطن ترفع شعار مكافحة المخدرات لتغيير نظام الحكم والاستيلاء على مخزون النفط الكبير في فنزويلا.

ووجه الزعيم الفنزويلي، الأسبوع الماضي، نداء قال فيه "لا نريد حرب مجنونة أرجوكم".

ومنذ مطلع سبتمبر، تنفذ الولايات المتحدة غارات جوية معظمها في البحر الكاريبي، وبعضها في المحيط الهادئ ضد قوارب تقول إنها تابعة لمهربي مخدرات.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت واشنطن عن تنفيذ عشر غارات، أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاء لوكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى أرقام أميركية.