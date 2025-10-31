وأضافت أن ترامب، الذي كان قد أبدى في وقت سابق انفتاحا على فكرة تسليح كييف بصواريخ توماهوك، تراجع عن موقفه خلال لقائه الأخير بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وقال ترامب آنذاك: "لا نريد أن نتخلى عن أشياء نحتاجها لحماية بلدنا".

ووفقا للمصادر، فقد أبلغت هيئة الأركان المشتركة البيت الأبيض تقييمها قبل اللقاء، في وقت كان زيلينسكي يضغط لتزويد بلاده بصواريخ قادرة على استهداف منشآت النفط والطاقة في عمق الأراضي الروسية.

وتقدر مدى صواريخ توماهوك بنحو 1600 كيلومتر، ما يجعلها قادرة على ضرب أهداف استراتيجية داخل روسيا.

ترامب يغيير موقفه

وقال مسؤولان أوروبيان إن هذا التقييم الأميركي عزز ثقة الحلفاء الأوروبيين الذين يرون أن واشنطن لم يعد لديها مبرر لعدم تزويد أوكرانيا بالصواريخ.

كما نقلت الشبكة أن ترامب قال قبل أيام من لقائه زيلينسكي إن الولايات المتحدة تمتلك "الكثير من صواريخ توماهوك" التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا.

لكن المفاجأة، بحسب المصادر، كانت تغيير ترامب لموقفه بعد أيام قليلة، حيث صرح خلال مأدبة غداء رسمية في البيت الأبيض أن بلاده "بحاجة إلى صواريخ توماهوك"، قبل أن يبلغ زيلينسكي في جلسة مغلقة بأن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بها في الوقت الراهن.

وتكشف "سي إن إن" أن هذا التحول جاء بعد يوم واحد من مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حذر ترامب من أن نشر صواريخ توماهوك القادرة على ضرب مدن روسية كبرى مثل موسكو وسانت بطرسبرغ، لن يغيّر موازين الحرب، لكنه سيضر بالعلاقات الأميركية الروسية.

مع ذلك، تؤكد مصادر الشبكة أن ترامب لم يسحب خيار تزويد أوكرانيا بالصواريخ تماما، إذ وضعت إدارته خططا جاهزة لتنفيذ القرار فور صدوره.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس الأميركي يشعر بإحباط متزايد من موقف بوتين ورفضه الجدي لمحادثات السلام، ما دفعه الأسبوع الماضي إلى الموافقة على عقوبات جديدة ضد شركات النفط الروسية، وإلى إلغاء اجتماع كان مقررا مع بوتين في بودابست لمناقشة الملف الأوكراني.