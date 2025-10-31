وشهد التوقيع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الأميركي بيت هيغسيث، حيث أكدا أن الاتفاقية تمثل "منعطفا مهما" في مسار العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاق الجديد سيعزز الشراكة الدفاعية بين واشنطن ونيودلهي، واصفا إياها بأنها "ركيزة أساسية للاستقرار والردع في المنطقة".

وأضاف: "نعمل على توسيع التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي، وعلاقاتنا الدفاعية لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم".

كما وصف الوزير الهندي اللقاء مع نظيره الأميركي بأنه "مثمر"، مؤكدا أن الاتفاقية ستفتح "فصلا جديدا في الشراكة الدفاعية القوية أصلا بين البلدين".

وأوضح سينغ أن إطار التعاون الدفاعي الجديد "سيشكل مرجعية سياسية شاملة لمسار العلاقات الدفاعية بين الهندوالولايات المتحدة"، مضيفا أن الاتفاق "يعكس التقارب الاستراتيجي المتنامي بين الجانبين، ويمهد لعقد جديد من التعاون الثنائي".

وأشار الوزير الهندي إلى أن الدفاع "سيظل الركيزة الأساسية للعلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن الشراكة بين نيودلهي وواشنطن "عنصر حاسم لضمان منطقة هندية باسيفيكية حرة ومفتوحة تقوم على القوانين الدولية".

وجاء اللقاء بين الجانبين على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع "آسيان" والهند، الذي يسبق انعقاد اجتماع "آسيان بلس" للدفاع المقرر في الأول من نوفمبر.