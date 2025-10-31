ومع تحرك العاصفة بشكل أكبر عبر شمال المحيط الأطلسي، هبطت أولى طائرات الإغاثة في جامايكا المتضررة بشدة، حيث تقول السلطات إن المواطنين في حاجة ماسة إلى مساعدات في أعقاب الدمار الذي لحق بأجزاء واسعة من الجزيرة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، إن إعصار "ميليسا" مر غرب برمودا في وقت متأخر من الخميس.

وبحلول ذلك الوقت، ضعفت قوة الإعصار ليصل إلى عاصفة من الفئة الثانية، مصحوبة برياح سرعتها تصل إلى 155 كيلومترا في الساعة.

وكان إعصار ميليسا قد أودى بحياة 19 شخصا على الأقل في جزيرة جامايكا الواقعة في البحر الكاريبي، وفقا لأول حصيلة رسمية للقتلى أعلنتها وزيرة الإعلام دانا موريس ديكسون الخميس.

ومع الإعلان عن 30 حالة وفاة أخرى في هايتي وواحدة في جمهورية الدومينيكان، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في أنحاء منطقة البحر الكاريبي إلى 50 على الأقل، ومن المتوقع أن يزيد العدد أكثر.

ووصل الإعصار ميليسا إلى اليابسة في جامايكا، الثلاثاء، كإعصار من الفئة الخامسة، وهو واحد من أقوى العواصف التي سجلت في المحيط الأطلسي تاريخيا.

وتسببت الرياح القوية بشكل استثنائي والأمطار الغزيرة في حدوث عواصف بحرية مدمرة، وهدمت عددا لا يحصى من المباني، وأعلنت حكومة جامايكا الجزيرة منطقة كوارث.

وبحلول الوقت الذي وصلت فيه العاصفة إلى كوبا وجزر البهاما وهايتي، كانت قد ضعفت بالفعل.