إلى جانب روسيا، تمتلك دول عديدة صواريخ كروز أو صواريخ باليستية باعتبارها واحدة من أقوى أدوات الحروب الحديثة، فيما تمتلك دول محدودة جداً مثل روسيا والصين والولايات المتحدة، وكوريا الشمالية، صواريخ فرط صوتية.

ونظرا للخلط بين هذه الصواريخ، عند البعض في كثير من الأحيان، لا بد من توضيح الفرق بين الصواريخ الباليستية، والصواريخ فرط صوتية، وصواريخ كروز، وأيها أخطر؟

الصاروخ الباليستي

الصواريخ الباليستية عبارة عن نظام أسلحة استراتيجي ذاتي الدفع الصاروخي والتوجيه، بعضها يعمل بالوقود السائل والآخر بالوقود الصلب.

وتعتمد الصواريخ الباليستية على مسار قوسي منحني لتوصيل الرأس المتفجر إلى الهدف، ويتأثر مسارها حصرا بالجاذبيّة الأرضية والاحتكاك الهوائي، وتستطيع حمل متفجرات تقليدية، أو ذخائر كيميائية، أو بيولوجية، أو نووية.

وتحلق هذه الصواريخ على ارتفاعات أعلى وتصطدم بالأرض بسرعات عالية بسبب قوة الجاذبية، وتصنف حسب مداها ويمكن إطلاقها من صوامع تحت الأرض أو غواصات تحت الماء.

مواصفاتها وخصائصها:

تم تصميم الصواريخ الباليستية لتنفيذ الهجمات أو الضربات بعيدة المدى.

مداها الأدنى حوالي 1000 كيلومتر.

بعد الإطلاق، تخرج هذه الصواريخ أولاً من الغلاف الجوي للأرض، ثم تسقط نحو الهدف تحت تأثير الجاذبية.

سرعتها عالية جداً أثناء تحركها نحو الهدف، ويمكنها الوصول إلى سرعة 5 ماخ أو 5 أضعاف سرعة الصوت، التي تقدر بنحو 6174 كيلومترات في الساعة.

يمكن للصواريخ الباليستية حمل رؤوس نووية أو تقليدية على حد سواء.

تُعد صواريخ "إسكندر أس أس -26" وSS-26 Iskander الروسية، و"مينيتمان 3" Minuteman III الأميركية، طبعا بالإضافة إلى مجموعة من الصواريخ الصينية والكورية الشمالية من أقوى وأخطر الصواريخ الباليستية في العالم.

الصاروخ فرط صوتي

تعتبر تقنية الصواريخ فرط صوتية معقدة للغاية، لذلك لا يمتلك هذه الصواريخ سوى عدد قليل من دول العالم.

وتُصنف الصواريخ باعتبارها "فرط صوتية" إذا تجاوزت سرعتها 5 ماخ، وتتميز بأنها يمكنها أن تحلق على ارتفاعات منخفضة مقارنة بالصواريخ الباليستية.

وتمتلك الصواريخ فرط الصوتية القدرة على المراوغة التي تتيح لها اختراق الدفاعات الجوية بسهولة، وتعيق تتبعها.

خطورتها في قدرتها على الوصول للهدف بسرعة كبيرة والمناورة، وتترك أمام الخصم وقتا محدودا لإدراك أنه يتعرض للهجوم.

ونظرا لسرعتها، فإنها تتمتع بقوة تدميرية هائلة بالاعتماد على طاقتها الحركية، إذ إن ارتطام صاروخ بلا حشوة بسرعة 9 ماخ يولد طاقة تدميرية تعادل 3 أطنان من مادة "تي إن تي" TNT.

كما تجمع بين السرعة القصوى والقدرة على المناورة وقدرات الارتفاع ومن الصعب للغاية اكتشافها وتتبعها واعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الحالية.

مواصفاتها وخصائصها:

الصواريخ فرط صوتية هي تلك التي تهاجم بسرعة 5 ماخ.

من الصعب جداً اعتراضها.

يمكن أن يصل مداها إلى 5000 كيلومتر.

تحلق على ارتفاع منخفض وتهاجم بسرعة كبيرة بحيث لا يتاح للعدو فرصة لاكتشافها وتدميرها.

يمكن للصواريخ فرط صوتية حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.

بفضل سرعتها، يمكنها تجنب أنظمة الدفاع لمختلفة وبالطبع أجهزة الرادار.

يمكن إطلاقها من الطائرات المقاتلة.

صاروخ كروز

صواريخ الكروز أو الصواريخ المجنحة، أو الصواريخ الجوالة، عبارة عن مقذوفات موجهة وجوالة، تتحرك عبر دفع من محرك نفاث أو مروحي، ويمكن إطلاقها من منصات أرضية أو جوية أو بحرية، وأسلوب عملها قريب من الطائرة.

ويمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة وتتبع مساراً مرناً يمكن تغييره، إضافة إلى أنها قادرة على توجيه ضربات دقيقة.

قلة من صواريخ كروز تتخطى سرعتها سرعة الصوت، وبعضها قد يحمل رأساً نووياً، وتحلق داخل الغلاف الجوي على ارتفاع منخفض مما يصعب على الرادار اكتشافها، ويمكن أن تتجنب من الرادار عبر الالتفاف حول التضاريس مما يصعب اعتراضها.

تحديد مسارها يعتمد على التعرف على معالم طبيعية ويتم التوجيه بالقصور الذاتي ومع اقترابها من هدفها يمكن للمشغلين استخدام كاميرا مثبتة في مقدمتها لتوجيهها.

مواصفاتها وخصائصها:

تعمل هذه الصواريخ بمحركات نفاثة.

تحلق على ارتفاعات منخفضة جداً.

تُعد من أخطر الأسلحة لتدمير الأهداف قصيرة المدى.

يمكنها الضرب من مسافة 200 إلى 1000 كيلومتر.

تُستخدم أيضاً لتدمير السفن الحربية المعادية في البحر.

يمكنها إطلاق أسلحة تقليدية ونووية.

مجهزة بأنظمة ملاحة، لذا فإن هجومها هو الأكثر دقة.

من أبرز الأنواع المعروفة من صواريخ كروز "الجوالة" صاروخ "توماهوك" الأميركي و"كاليبر" الروسي، والتي تعد من أخطر الصواريخ الجوالة في العالم.

استخدامات الصواريخ

تُستخدم الصواريخ الباليستية والصواريخ فرط صوتية وصواريخ كروز لأغراض مختلفة.

يمكن للصواريخ الباليستية إصابة أهداف على مسافات بعيدة جدًا، أما الصواريخ فرط صوتية فهي سريعة للغاية ويكاد يكون من المستحيل اعتراضها، بينما تشتهر الصواريخ الجوالة "الكروز" بدقتها العالية.