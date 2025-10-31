وذكرت الوزارة، في بيان صدر بالنيابة عن باكستان وأفغانستان والدولتين الوسيطتين تركيا وقطر، أن الطرفين يعتزمان اللقاء مجددا في اجتماع بمستوى أعلى في إسطنبول في السادس من نوفمبر لوضع الصيغة النهائية لكيفية تنفيذ وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان: "وافقت جميع الأطراف على وضع آلية للمراقبة والتحقق من شأنها أن تضمن السلام وتفرض عقوبات على الطرف المنتهك".

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن بلاده ملتزمة بحل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأوضح مجاهد في بيان: "تماما مثلما تسعى الإمارة الإسلامية إلى علاقات طيبة مع الدول المجاورة الأخرى، فإنها أيضا ترغب في علاقات إيجابية مع باكستان، وتظل ملتزمة بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم تشكيل أي تهديد لأي طرف".

وفي إسلام أباد، قال مسؤولان أمنيان رفيعان لوكالة أسوشيتد برس، إن باكستان أكدت مجددا أن الأراضي الأفغانية لا ينبغي أن تستخدم فيما وصفته بـ "الإرهاب" ضد باكستان، وأعربت عن تقديرها للدور البناء لمضيفيها، وتظل ملتزمة بالسعي إلى حل سلمي بحسن نية.