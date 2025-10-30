ويظهر الفيديو وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت"، وهو يقتحم غاضبا الغرفة التي كان يوجد فيها وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود الحاكم.

وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية بين الوزيرين إلى مواجهة صاخبة كادت أن تتطور إلى عراك بالأيدي، قبل أن يتدخل الحضور لاحتواء الموقف.

ووقعت المشاحنات خلال أعمال تقسيم الأدوار في المنظمات الصهيونية الرئيسية بين الأحزاب السياسية، كجزء من "اتفاق تسوية أوسع"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن فاسرلاوف اقتحم القاعة احتجاجا على ما وصفه بـ"تآمر" زوهار، الذي يتولى إدارة المفاوضات باسم الليكود، لعقد ائتلاف واسع يضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بينها "يش عتيد"، والأحزاب الحريدية، و"الصهيونية الدينية"، و"كاحول لافان"، وغيرها، مع استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" من توزيع المناصب داخل المؤسسات.

واتهم حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حزب الليكود بـ"النفاق"، معتبرا أن الأخير فضل التعاون مع أحزاب من المعارضة واليسار فقط لإقصاء "عوتسما يهوديت" من المناصب، على حد قوله.

"ترشيح ابن نتنياهو"

وخلال اجتماع اللجنة، أثار أيضا ترشيح يائير نتنياهو ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنصب رفيع في المنظمة الصهيونية العالمية، موجة غضب عارم في إسرائيل، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

ورشح وزير الثقافة، نتنياهو الابن لمنصب مدير الإعلام في المنظمة، مما يعني تعيينه في وظيفة تتضمن مزايا وراتب وزير، بما في ذلك مكتب وسيارة خاصة.

وبعد الضجة التي أثارتها التقارير، توقفت أعمال اللجنة الدائمة للمنظمة الصهيونية العالمية في القدس مساء الأربعاء، ولم يجر التصويت على التعيين، بينما من المتوقع إجراء محادثات بشأن الأمر خلال أسبوعين.