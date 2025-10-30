وخلال اجتماع مع جنود مصابين في مستشفى عسكري بموسكو، قال بوتين إن الجيش الروسي مستعد لفتح ممرات منة للصحفيين الأوكرانيين والغربيين "ليتمكنوا من رؤية ما يجري بأعينهم".

وأوضح بوتين، أن القوات الأوكرانية محاصرة في مدينة بوكروفسك، التي تعد معقلا رئيسيا لها في منطقة دونيتسك شرقا، وفي مدينة كوبيانسك، وهي تقاطع سكة حديد مهم في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي.

في المقابل وصفت القوات الأوكرانية الحديث عن تطويق كوبيانسك بأنها "اختلاقات وأوهام".

كما صرح المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، هريهوري شابوفال، لوكالة أسوشييتد برس، بأن الوضع في بوكروفسك "صعب لكنه تحت السيطرة".