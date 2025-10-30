وقال وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، في منشورين على منصة "إكس"، إن حراس ثكنة بمدينة مارش أون فامين لاحظوا تحليق عدة طائرات مسيّرة فوق أجزاء حسّاسة من القاعدة يومي الأحد والثلاثاء، ما دفع الشرطة ووكالة الاستخبارات العسكرية إلى فتح تحقيق.

وأضاف فرانكن: "لم يكن هذا من فعل هواة، بل من تنفيذ طيارين محترفين في تشغيل الطائرات المسيرة".

وكشف مصدر مطلع على التحقيق لوكالة "رويترز" أن السلطات رصدت نحو خمس طائرات يوم السبت، وطائرتين يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الطائرات حلقت ليلاً فوق أجواء القاعدة، ما صعّب تحديد نوعها.

وأكد مكتب وزير الدفاع أن التحقيق جارٍ، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، بما في ذلك هوية الجهة المحتملة وراء الحادث.

ويأتي هذا التطور فيما دخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة تأهب قصوى خلال الأسابيع الأخيرة، عقب سلسلة حوادث اختراق للمجالات الجوية، سواء في بلجيكا، أو في مطارات كوبنهاغن وميونخ، ومنطقة البلطيق.

وكانت ليتوانيا قد أغلقت الأحد الماضي مطاراً ومعابر حدودية مع بيلاروسيا بعد رصد أجسام مجهولة اخترقت مجالها الجوي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقترحت المفوضية الأوروبية أربعة مشاريع دفاعية، بينها نظام أوروبي لمكافحة الطائرات المسيّرة وتحصين الحدود الشرقية.