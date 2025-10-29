وأكد نقد أن لجان تحقيق اعتقلت عناصر متورطة في تجاوزات وقعت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية شمال دارفور بعد فترة طويلة من الحصار.

وفي وقت سابق من الأربعاء، طالبت منظمة الصحة العالمية بـ"وقف إطلاق النار" في السودان، بعد معلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 شخصا في مستشفى بمدينة الفاشر التي سقطت في قبضة قوات الدعم السريع نهاية الأسبوع الفائت.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان إن منظمة الصحة العالمية "مستاءة ومصدومة بشدة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضا وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الاخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة".

وعن الأوضاع في مدينة الفاشر، قال وزير الصحة في حكومة "تأسيس" إن تحررت وتجري فيها عمليات تمشيط، مشيرا إلى وجود خطة جاهزة لإغاثة المدينة فور استتباب الأمن، مع التأكيد على أن نداءات العودة للمدنيين ستطلق في وقت لاحق.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في الخرطوم كارثي بسبب انتشار الكوليرا وأمراض أخرى، لافتاً إلى أن الفساد يستشري في المؤسسات الصحية التي يديرها الجيش السوداني، وأن المدنيين في مناطق سيطرته يعانون أوضاعاً صعبة.

وختم بالقول: ندين كل الانتهاكات، ولجنة التحقيق بدأت عملها في الفاشر.