وبحسب رواية الجندي الاحتياطي، الذي سافر إلى براغ لقضاء إجازة قصيرة مع زوجته، فقد تم احتجازه لساعات طويلة داخل المطار قبل أن يمنع من دخول البلاد ويجبر على العودة إلى إسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقال الجندي للصحيفة الإسرائيلية: "عاملوني كمجرم، ولا أحد يقدم لي تفسيرا لما حدث".

وبدأت الواقعة مساء الثلاثاء، حين أوقف رجال الشرطة الزوجين أثناء فحص الجوازات في مطار براغ، وأبلغوا الجندي بأنه ممنوع من دخول الأراضي التشيكية.

وبعد استجواب مطول، أوضحت السلطات أن فرنسا أدرجت اسمه على قائمة "تنبيه جنائي" سارية في جميع دول منطقة شنغن، مما يعني منعه من دخول أي دولة أوروبية عضو في الاتفاقية.

وقال الجندي إن المسؤولين التشيكيين أبلغوه بأن التحذير الفرنسي يتهمه بالتورط في "جرائم خطيرة"، مرجحا أن يكون الأمر ناتجا فقط عن خطأ أو سرقة لهويته.

وأضاف: "قالوا ربما بسبب خدمتي العسكرية أو أن أحدا استخدم بياناتي لارتكاب جرائم. لم أزر فرنسا في حياتي".

وبحسب الجندي، فقد أخبرته السلطات التشيكية أن رفع التنبيه لا يمكن أن يتم إلا من جانب فرنسا، وحتى ذلك الحين سيظل ممنوعا من دخول أي دولة في فضاء شنغن.

ومنذ بدء حرب غزة التي استمرت عامين، واجه عسكريون إسرائيليون الملاحقة في دول عدة، وسط اتهامات بارتكابهم جرائم حرب في القطاع المدمر.