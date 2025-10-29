وتحدثت حسينة (78 عاما) لـ"رويترز" من نيودلهي، قائلة إنها لن تعود إلى بنغلادش تحت أي حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات تستبعد حزب رابطة عوامي، مشيرة إلى أنها تخطط للبقاء في الهند التي فرت إليها في أغسطس 2024 عقب احتجاجات شهدت سقوط قتلى.

وتتولى حكومة مؤقتة السلطة في بنغلادش برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، منذ إطاحة الشيخة حسينة، وتعهدت هذه الحكومة بإجراء انتخابات في فبراير المقبل.

وقالت حسينة لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني، في أول تصريحات إعلامية لها منذ إطاحتها الدراماتيكية بعد بقائها 15 عاما متتالية على رأس السياسة في بنغلادش: "الحظر المفروض على حزب رابطة عوامي ليس ظالما فحسب، بل يمثل أيضا هزيمة ذاتية".

وأضافت: "يجب أن تتمتع الحكومة القادمة بشرعية انتخابية، فملايين الناس يدعمون حزب رابطة عوامي، وفي ظل الوضع الراهن، لن يشاركوا في التصويت. لا يمكن حرمان ملايين الناس من حقوقهم إذا أردت نظاما سياسيا ناجحا".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في بنغلادش أكثر من 126 مليونا.

وهيمن حزب رابطة عوامي وحزب بنغلادش الوطني على المشهد السياسي في البلاد لعقود، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب بنغلادش الوطني في الانتخابات المقبلة.