ومع تركيز الإدارة الأميركية الحالية على مواجهة الصين في آسيا، تتسارع في المقابل التحركات الأوروبية لإعادة رسم موازين القوة، وتحديدا عبر تعاون نووي متنام بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

شراكة نووية جديدة في الأفق

صحيفة "تلغراف" البريطانية كشفت عن دعوات لتأسيس تعاون نووي بين لندن وبرلين، على غرار الاتفاق النووي القائم بين فرنسا وبريطانيا، في خطوة تعكس قلق العواصم الأوروبية من انشغال الولايات المتحدة بجبهات أخرى، واحتمال تخفيف مظلتها الأمنية عن أوروبا.

هذا التقارب الألماني البريطاني ليس الأول من نوعه، إذ يجري تنسيق مشترك حاليا يشمل طلعات جوية فوق بحر البلطيق لمراقبة تحركات الغواصات الروسية، التي ظهرت مؤخرا بالقرب من السواحل الفرنسية في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة.

المفارقة أن الغواصات التي تلاحقها أوروبا تستخدم تجهيزات ومعدات مصدرها شركات أوروبية وأميركية، حصلت عليها موسكو عبر وسطاء وشركات وهمية، وفي المقابل تبني روسيا شبكة مراقبة سرية في القطب الشمالي لحماية أسطولها، مستفيدة من التكنولوجيا ذاتها التي طورتها أوروبا.

صاروخ روسي "لا مثيل له"

وفي خضم هذا السباق المحموم، أجرت موسكو اختبارا لصاروخ كروز جديد يعمل بالطاقة النووية، يحمل اسم "بوريفيستنيك"، وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "لا شبيه له في العالم".

وأكد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أن الصاروخ أثبت خلال التجارب قدرته على قطع أكثر من 14 ألف كيلومتر، مع قابلية للوصول إلى مدى أبعد وقدرة عالية على المناورة وتجاوز الدفاعات الجوية.

إعلان بوتين أعاد إلى الواجهة سباق التسلح النووي في أوروبا، وأثار قلق العواصم الغربية من اختلال جديد في ميزان الردع.

أوروبا تتحسب للأسوأ

في المقابل، تبدو أوروبا وكأنها تتهيأ لسيناريو تصعيدي جديد، فقد كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أن الأركان العامة الفرنسية تعد لإرسال قوة عسكرية قوامها نحو ألفي جندي إلى أوكرانيا لدعم كييف، مع تجهيز مستشفيات ميدانية لاستقبال الجرحى.

وفي بريطانيا، دعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، في إشارة إلى استمرار الدعم الأوروبي رغم الإرهاق العسكري والاقتصادي المتراكم منذ عام 2022.

عضو مجلس الأمن القومي للحزب الحاكم الألماني الخبير في الأمن الدولي مصطفى العمار، قال في حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، إن "أوروبا مطالبة اليوم بالتعامل بذكاء وحنكة مع تحولات النظام الدولي، وبالإنفاق الجاد على الدفاع، خصوصا في ألمانيا التي ينبغي أن تكون لها استراتيجيتها الخاصة".

وأوضح أن الشراكات الأوروبية، سواء مع بريطانيا أو فرنسا، تصب في مصلحة حلف الناتو، لأنها تمنح أوروبا دعما ذاتيا داخل الحلف بدلا من الارتهان الكامل للمظلة الأميركية.

وأضاف: "لدينا في ألمانيا قواعد لصواريخ B61 الأميركية، لكن لا نملك صلاحية استخدامها من دون موافقة واشنطن. عندما تكون لدينا قدرات نووية مشتركة مع بريطانيا وفرنسا سنحظى باستقلالية أكبر في القرار الدفاعي".

ورأى العمار أن التقارب النووي بين القوى الأوروبية "لن يكون بديلا عن الناتو، بل رافدا له"، مشيرا إلى أن امتلاك أوروبا رؤوسا نووية بريطانية وفرنسية إلى جانب بنيتها الدفاعية "سيخلق قوة رادعة كبرى قادرة على سد أي فراغ محتمل في المظلة الأميركية".

بديل أوروبي

العمار شدد على ضرورة أن تبني أوروبا بديلا استراتيجيا في حال انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الدفاعية، وأشار إلى أن ما يفعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليا يوجه رسالة واضحة مفادها أن "واشنطن تريد شركاء أقوياء، لا تابعين ضعفاء".

ويرى العمار أن أوروبا مطالبة بـ"اللعب بذكاء" في ترتيب أوراقها الدفاعية، حتى لا تستغل روسيا أو غيرها أي ثغرات أمنية، وقال إن "السلام لا يمكن تحقيقه بالحوار فقط، بل عبر تعزيز الدفاعات والقدرات العسكرية".

وأضاف أن ألمانيا باتت منفتحة على تعزيز شراكاتها الدفاعية مع الحلفاء، لكنها تدرك أن السلام في القارة يتطلب إنفاقا عسكريا متزايدا واستثمارات في الأمن القومي.

خط الدفاع الأول

أوضح العمار أن أوروبا لم تختر الحرب، بل إن "روسيا هي من بدأت العدوان عام 2022 وتصر على استمراره"، معتبرا أن أوكرانيا تدافع اليوم "بالنيابة عن أوروبا كلها".

وحذر من أن سقوط كييف "سيعني أن روسيا لن تتوقف عند حدود أوكرانيا، بل ستواصل تمددها نحو البلقان ودول أخرى".

واستعاد العمار خطاب بوتين في البرلمان الألماني عام 2001، حين تحدث عن رغبته في علاقة صداقة أوروبية روسية، لكن المشهد تغير بعد توسع الناتو شرقا عام 2007، الأمر الذي عده الكرملين تهديدا مباشرا.

وقال العمار إن غياب الحوار الأوروبي الجاد مع موسكو منذ ذلك الوقت "مهد للحروب اللاحقة في أوكرانيا".

واختتم العمار تحليله بالتأكيد على أن أوروبا تحتاج إلى "سياسة أمنية جديدة وبوصلة مستقلة عن التغيرات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة"، معتبرا أن تصريحات زعيم المعارضة الألمانية فريدرش ميرتس حين دعا إلى "التوقف عن الحنين الزائف" تعبّر بدقة عن مرحلة التحول الحالية في العقل الأوروبي.