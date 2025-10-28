وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إن قضية السفينة التي اعترضها الحرس الإيراني في أبريل 2024، أحيلت إلى المحكمة مع لائحة اتهام وطلب غرامة قدرها 170 مليون دولار لمالكها الإسرائيلي إيال عوفر، متهما إياه بـ"تمويل الإرهاب".

وأوضح جهانغير أن "السفينة، المسجلة في البرتغال وترفع علم إحدى الجزر، دخلت المياه الإقليمية الإيرانية العام الماضي، واحتجزتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز، بسبب انتهاكها للأنظمة الدولية وعدم استجابتها للجهات المختصة".

وأكد أنه "بناء على قانون المناطق البحرية للجمهورية الإيرانية، تنتهك هذه السفينة مبادئ الأمن والهدوء في البلاد والمنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".

وأشار جهانغير إلى أن الجهاز القضائي يحقق في هذه القضية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سفينة "إم إس سي أريس" اعترضت في أبريل 2024، واحتجز طاقمها الدولي المكون من 25 شخصا، وتم الإفراج عنهم لاحقا.

ويبلغ عوفر من العمر 75 سنة، وصنفته مجلة "فوربس"، في وقت سابق، من هذا العام كأغنى إسرائيلي بثروة قدرها 28.2 مليار دولار.