وفي منطقة لينينغراد المحيطة بسانت بطرسبرغ، بدأت وحدة مكلفة بمنع التخريب والدفاع عن المنشآت الرئيسية عملياتها، حسبما ذكرت صحيفة "كومرسانت" نقلا عن الحاكم ألكسندر دروزدنكو.

ويتم نشر 105 من جنود الاحتياط في المنطقة، مزودين بأسلحة ومركبات لتعزيز الدفاعات الجوية حول الميناء الاستراتيجي للمنطقة والبنية التحتية للطاقة والصناعة.

ووافق البرلمان الروسي مؤخرا على تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على استخدام جنود الاحتياط لحماية المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقد استهدفت أوكرانيا بشكل متكرر مستودعات الوقود الروسية ومصافي النفط والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

وتعلن الدفاعات الجوية الروسية عن اعتراض طائرات مسيرة يوميا، إلا أن نشر جنود الاحتياط يؤكد التحديات الأمنية المستمرة.