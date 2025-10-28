وكشف كتاب "الانتقام: دونالد ترامب والحملة التي غيرت أميركا"، للصحفي في شبكة "أي بي سي" جوناثان كارل، أن زوكربيرغ طلب من بوندي نصيحة حول كيفية الحديث "بفعالية" مع ترامب حول "مخاوف ميتا"، وفقا لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".

وأوضح الكتاب، أن هذا الاجتماع لم يكشف عنه، وعقد خلال إحدى زيارات زوكربيرغ إلى واشنطن العاصمة في مارس 2025.

وبعد لقائه مع بوندي، التقى زوكربيرغ مباشرة بترامب في البيت الأبيض، في اليوم نفسه.

وعقد الاجتماع قبل أسابيع من بدء محاكمة اللجنة التجارية الفيدرالية لـ"ميتا" في قضية مكافحة الاحتكار.

وبدأت المحاكمة في أبريل، وانتهت في مايو الماضي. ولم يصدر القاضي الفيدرالي بعد حكمه النهائي بشأن ما إذا كانت "ميتا" قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار.

وقد تجبر الشركة الأم "ميتا" على فصل عن تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب" في حال اتهامها بالاحتكار.

وكان زوكربيرغ من بين رؤساء الشركات التكنولوجية الكبار الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير الماضي.

كما حضر زوكربيرغ حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض جمع فيه ترامب قادة شركات التكنولوجيا، في سبتمبر الماضي.