وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى نقص في عدد الموظفين وفرضت برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار أوستن في تكساس، ومطار دالاس فورت وورث الدولي، الإثنين.

كما تأخرت الرحلات الجوية في الجنوب الشرقي في وقت سابق بسبب نقص كبير في عدد الموظفين في مركز مراقبة بمطار أتلانتا.

ويؤثر الإغلاق على ما يقرب من 13000 مراقب جوي و50000 موظف في إدارة أمن النقل.

وجرى تأجيل أكثر من 8600 رحلة عن مواعيدها يوم الأحد.